Osmaniye haber! Osmaniyeli Oto Tamircisi: "İnsanlar Mecbur Kalmadıkça Araçlarını Yaptırmıyor"

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de oto tamirciliği yapan Erdem Taştepe, vatandaşların araçlarını mecbur kalmadıkça yaptırmadığını söyledi. Taştepe, "Doların yükselmesindeki sebeplerden dolayı, insanlarımızın çoğu araçlarını tamire getiremiyorlar" dedi.

Osmaniye'de oto tamircisi Erdem Taştepe, yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Taştepe, şöyle konuştu:

"Yıllardır oto tamir olarak çalışıyoruz, işyerimiz var kendimize ait. Burada işte son yıllarda fiyatların artmasından dolayı, piyasanın sakinliğinden dolayı işlerimizde bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Dolar kurundan dolayı, doların yükselmesindeki sebeplerden dolayı insanlarımızın çoğu araçlarını tamire getiremiyorlar. Yaptıramıyorlar, yaptıracak durumları olmadığından dolayı arabası son demine gelene kadar herhangi bir tamirhaneye gidip de araçlarını yaptırmak istediklerini ben daha doğru düzgün görmedim. Yolda kalıp çekici ile gelip o şekilde araçları tamir oluyor.

"YAKIT PAHALI, ARAÇLAR EVLERDE HAPİS"

Arayan soran müşterilerimiz falan oluyor araçlarının arızalı olmasından dolayı, araçların çoğu insanlarımız hep evlerinde hapis. Hapisediyor araçlarını, neden? Yaptıracak durumları olmadığından, yakıt fiyatlarının yüksek olmasından. Müşterilerimiz 'Yaptırsak bile araçlarımızı, yakıt zaten yüksek, bir yere gidemiyoruz' diyor. Ondan dolayı çoğu insan en son demine gelene kadar aracını yaptırma taraftarı değil. Araç arıza vermeye başladığında yaptırsa aracını maliyeti yani nerden baksan 3 lira falan çıkacaksa çekici ile geldiği zaman 6 lira 7 lirayı buluyor. Adam en ufak arızasını yaptırmıyor en sonuna kadar gidiyor, bu da ne oluyor motorun kilitlenmesine üst kapağın yada contanın yanmasına sebep oluyor. Maliyeti 3 ise 5 oluyor, 5 ise 10 oluyor."

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Oto tamir atölyede detaylar

Erdem Taştepe