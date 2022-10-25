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Osmaniye haber | Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alınamıyor

Yerel Haberler

Osmaniye haber | Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alınamıyor

Osmaniye yerel haberi | Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3 gün önce başlayan orman yangını kontrol altına alınamıyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3 gün önce başlayan orman yangını kontrol altına alınamıyor. Geniş bir alana yayılan yangında alevler şiddetini arttırırken dumanlarda gökyüzünü kapladı.

Düziçi ilçesi Düldül Dağı eteğinde pazar günü öğle saatlerinde yıldırım isabet etmesi sonucu ormanlık alanda başlayan yangına üçüncü gününde de müdahale ediliyor. Arazinin sarp olması ve karadan ulaşımın imkansız olduğu yangına sadece havadan helikopterler müdahale ederken dün gece ve sabah saatlerinde rüzgar nedeniyle yangın da şiddetini arttı. Alevler geniş bir alana yayılırken dumanlarında gökyüzünü kapladığı görüldü. Yangına karadan müdahale edemeyen ekipler, alevlerin alt bölgelere sıçramaması için arazöz ve iş makineleri ile tedbir alırken yangını havadan kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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