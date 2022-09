Osmaniye haber... Kadirli'de Hal Esnafı Salçalık Biberi Maliyetine Satmaya Başladı

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde salçalık biber, maliyetine satılıyor. Kadirli Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Bülent Haytaoğlu, "Biber sezonumuz yoğun bir şekilde başlamış durumda ancak satışlar maliyetine olduğundan vatandaşlarımız şu an pek talep göstermiyor" dedi. Hal çalışanı Ufuk İldokuz ise, "Millet çok perişan. Biz uzaya gidiyoruz diyorlar, ne uzayı gelin halin halini görün" şeklinde konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde alım gücü düşen vatandaşlardan talep görmeyen salçalık biber, sebze ve meyve halinde maliyetine satılıyor. Milletin perişan olduğunu ifade eden hal çalışanı Ufuk İldokuz, "10 liraya mal ediyor esnaf, Kadirli'de 10 liraya bunu veriyor. Vatandaş geliyor burada 5 lira için, 10 lira için cangama (ağız dalaşı) ediyor. Çoğu vatandaşın cebinde 10 lira para çıkmıyor. Hanım onun gözüne bakıyor, adam onun gözüne bakıyor alsak mı, almasak mı diye. Millet çok perişan. Biz uzaya gidiyoruz diyorlar, ne uzayı gelin halin halini görün. Her sene millet dolu dolu yapıyordu ama bu sene herkes kısıtladı. Boğazından bile kısıtladı. Yemeklerin rengi bozuk olur, alamıyor çoğu kardeşim alamıyor. Gelin vatandaşın halini görün. Bu arkadaşın dükkanında siftah yok sabahtan beri, akşam malı getirdi daha siftah yok" dedi.

"BİBERLERİ ALDIĞIMIZ FİYATA VERİYORUZ"

Kadirli Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Bülent Haytaoğlu ise şunları söyledi:

"Biber sezonumuz yoğun bir şekilde başlamış durumda ancak satışlar maliyetine olduğundan vatandaşlarımız şu an pek talep göstermiyor. Şu an buradaki biber fiyatlarımız tarladan çıktığı şekilde satışa sunduk o yüzden satış sektörümüz şu an biraz daha geniş, biber fazla. Bu biberin raf ömrü yaklaşık 2 gündür. Bu iki günden fazla beklemez, şu an fiyatlar çok güzel tarladan maliyetine satışımız devam ediyor. Geçen yılın 3-4 katı maliyet var biberlerde, yani 2- 2,5 lira civarındaydı geçen yıl, şu an 9-10 lira bandında. O yüzden satışlar vatandaşın alım gücü azaldığından kısa ama bizde diğer maliyetler, girdi maliyetleri yüksek olduğundan aldığımız biberleri aldığımız fiyata veriyoruz. Şu an 9-9,5, 10-11 TL civarında biber satışa sunuldu."

Biber almaya gelen bir vatandaş, "Farklı geliyor geçen senekine, geçen seneye bakarak uygun olursa alacağız uygun olmazsa alamayacağız" şeklinde konuştu.