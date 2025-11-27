Haberler

Osmaniye Emeklileri Aylıklarının Yetersizliğinden Şikayetçi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadirli ilçesinde emekliler, yetersiz maaşlarına tepki göstererek, geçim sıkıntısı yaşadıklarını ve Ocak ayında maaşlarına en az 50 bin lira zam yapılması gerektiğini belirttiler.

Haber : Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler yetmeyen aylıklarına tepki gösterdiler. Bir emekli, geçmişteki alım gücünü kıyaslayarak, "Ben emekli olduğumda bin 800 lira maaş alıyordum. Bin 800 lira maaş ile de bir çeyrek altın alıyordum, geri kalanı da döke saça yetiyordu bana" dedi. Başka bir emekli ise "Emekliye bakan hiç yok. Emekli sahipsiz, emekli aç ve perişan" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler aylıklarının yetmediğini ifade ettiler. Ocak ayı zam beklentilerini belirten emekliler geçinememekten dert yandılar. Emekliler ANKA Haber Ajansı mikrofonlarına şöyle konuştular:

"Emekliyim Ocak ayı zammıyla maaşın 50 bin liranın üzerine çıkması lazım. Şu anki maaş yetebilir mi sizce? Maaş daha eve gitmeden bitiyor. Maaşın 50 bin liranın üzerine çıkması lazım."

"Emekliyim ama tabii ki 30 bin liranın altında kurtarmıyor kalan maaş. Tabii ki buna da yardımcı olsun büyüklerimiz. Maaş şu anda yetmiyor. Borçluyuz, oraya buraya bir sürü kredi borçlarımız var. Buna yardımcı olursa büyüklerimiz teşekkür ediyorum"

"Emekli aç, perişan"

"Emeklinin geçinebilmesi için maaşlarımızın ortalama en aşağı 40 bin lira dolayında olması lazım. Ama bu hükümetin de o parayı vermesi mümkün değil. Zam da vermeleri mümkün değil. 'Abdullah Öcalan çıksın mı? Açılım ne olacak?', bunlar üzerinde çalışma yapıyorlar. Emekliye bakan hiç yok. Emekli sahipsiz, emekli aç, perişan."

"Yüzde 50 zam istiyorum"

"Emekli maaşının en az 35 bin lira olması lazım. Hayat zor, yaşamak zor. Kendileri her şeye zam yapıyor, emekliye 6 ayda bir zam yapıyor. Hayat böyle sürmüyor. Millet hep kirada, kira almış başını gidiyor. Elektrik zamlandı. Yıl başından sonra sen gör elektriği. O fakir fukara insanların elektriğini de düşürdüler. Su da pahalandı, her şey pahalandı. Sebze, meyve, elmaya yetişemiyorsun, ulaşamıyorsun. Yazık yani bu insanlarımıza. Türkiye'de para da çok ama millete yansımıyor."

"Maaşım yetmiyor. Şu anda en düşük maaşın 35-36 bin lira olması lazım. Ben ilk emekli olduğumda bin 800 lira maaş alıyordum. Bin 800 lira maaş ile de bir çeyrek altın alıyordum, geri kalanı da döke saça yetiyordu bana. Şimdi nerede? Ancak kendime zor harcıyorum. Elektrik su parası yetmiyor ki."

Kaynak: ANKA / Yerel
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Hong Kong'daki dev sitede çıkan yangında ölü sayısı 55'e yükseldi

Bu resmen felaket! Ölü sayısı neredeyse her saat katlanıyor
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den açıklama geldi

Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB açık kapı bıraktı
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yanıt: CHP, İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 20 milyon izlenme alan videosuna ilk yanıt
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

Komşu ülkenin eski liderinden çarpıcı "15 Temmuz" itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.