Osmaniye'den Dubai Çikolatasına Rakip: Yer Fıstıklı Kadirli Çikolatası

Dünyada ün yapan ve son zamanlarda Türkiye'de de gündem olan Dubai çikolatasına, Osmaniye'den yer fıstıklı Kadirli çikolatası rakip çıktı.

Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı, tescilli Osmaniye yer fıstığının lezzeti ve ünü ülke sınırlarını aşmıştı. Son günlerde ülkemizde ve dünyada gündem olan Dubai çikolatasına rakip, Kadirli ilçesinde üretilen yer fıstıklı Kadirli çikolatası oldu. Kıvamı, lezzeti ve hafif tadıyla, beğeni toplayan yer fıstıklı Kadirli çikolatası, yiyenler tarafından beğeni ile karşılandı. Dubai çikolatasına karşın, yöresel ürün olan yer fıstıklı Kadirli çikolatası fikrini ortaya atan ve çikolatayı üreten 24 yıllık pasta ve çikolata ustası Reşit Akkaya "Dubai çikolatasına Kadirli'den rakibiz" dedi.

Yer fıstıklı çikolatan hakkında bilgi veren Reşit Akkaya, "24 yıllık pasta ustasıyım. Son zamanlarda bir Dubai çikolatası çılgınlığı var. Biz de Osmaniye'mizden Kadirli'den yöresel ürünümüz olan yer fıstığı ile bir çikolata yapmaya karar verdik ve üretimine başladık. Yer fıstıklı çikolatamız, daha akışkan ve daha yumuşak bir lezzete sahip" şeklinde konuştu. - OSMANİYE