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Osmaniye'den 215 Kişilik Umre Kafilesi Kutsal Topraklara Uğurlandı

Osmaniye'den 215 Kişilik Umre Kafilesi Kutsal Topraklara Uğurlandı
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Osmaniye'de Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu tarafından düzenlenen programa katılan 215 kişilik umre kafilesi, dualar eşliğinde kutsal topraklara yolculuğa çıktı. Yakınlarıyla birlikte duygusal anlar yaşayan umre yolcuları, Medine'ye gitmenin heyecanını yaşadı.

Osmaniye'de 215 kişilik umre kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek 215 kişilik umre kafilesi için İl Müftülüğü tarafından Merkez Bülbül Camii'nde program düzenlendi. Camide toplanan umre yolcusu vatandaşlar ve yakınları Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okuyarak salavat getirdi. İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından yapılan dualar ile din görevlilerinden oluşan umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı. Yakınlarını uğurlayan vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kutsal topraklara gideceği için mutluluk gözyaşları döken Selda Canpolat, "Hayatımda ilk defa gidiyorum çok heyecanlıyım çok mutluyum. Allah izin verirse yarın Medine'de olacağız, hayaliyle gidiyorum" diye konuştu. Kutsal toprakları görmeyi çok istediğini söyleyen Eşe Agras, "Çok mutluyum çok istiyordum çok heyecanlıyım. Allah herkese kısmet etsin herkese bu mutluluğu tattırsın. Çok istiyordum içimdekini Allah'ım nasip eyledi. Eşim ve çocuklarımdan Allah razı olsun" dedi. Duygularını tarif edemediğini söyleyen Leyla Demirci, "Sevinç ve hüznü aynı anda yaşıyorum. Çok mutluyum çok istiyordum Peygamber efendimizin bastığı yerleri görmeyi. Çok mutluyum Allah razı olsun götürüp getirenden. Eşimden de Allah razı olsun yattığı yer nur olsun" diye konuştu. Allah gönlünde olanlara nasip etsin diyen Mehmet Demirci, "Bütün İslam alemi ve Müslümanların hepsine oraya gitmek nasip olsun. Allah herkese nasip etsin. Osmaniye sanayi sitesi başkanı olarak herkese hakkımı helal ediyorum, onlar da bana etsinler" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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