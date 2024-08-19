Osmaniye'deki hekimlerin yaşadığı sorunlar gündeme geldi

(OSMANİYE) - Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Cuma Korkmaz, Osmaniye'ye tayin olan hekimlerin kısa süre sonra ayrılmak istediklerini belirterek, "Bunun en büyük nedeni hekimlerin barınma ihtiyaçlarını karşılamada zorlanmaları, çok yoğun çalışma programı" dedi.

Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Cuma Korkmaz, Osmaniye' de görev yapan hekimlerin yaşadığı zorlukları ve sorunları düzenlediği bir basın toplantısıyla dile getirdi. Korkmaz, devlet hastanesinde 2023 yılı başından bu yana birçok hekimin göreve başladığını ancak yine aynı dönemde birçok hekimin de çeşitli sebeplerle görevden ayrıldığını belirtti.

Osmaniye Tabip Odası Başkanı Cuma Korkmaz şunları söyledi:

"01 Ocak 2023 - 01 Temmuz 2024 tarihleri arasında Osmaniye Devlet Hastanesi'nde 96 uzman hekim ve 24 pratisyen hekim göreve başlarken, 75 uzman ve 40 pratisyen hekim ya istifa etti ya da tayin istedi gitti. Şu an hastanede 170 uzman ve 40 pratisyen hekim hizmet veriyor. 2024 yılının ilk 7 ayında acil poliklinik başvuru sayısı 380 bin, normal poliklinik başvuru sayısı 600 bin. Bu süreçte 21 bin ameliyat yapıldı ve 6 bin hasta yoğun bakıma alındı. Ayrıca, sağlık kuruluna yaklaşık 20 bin başvuru yapıldı."

Yeni hekimler barınma ihtiyacını karşılayamıyor

Osmaniye'ye gelen hekimlerin çok sürmeden ayrılmak istediğini belirten Korkmaz, "Osmaniye'ye gelen hekimler çok sürmeden ayrılmak istiyor. Hekimlerin Osmaniye'den ayrılmasının temel nedenlerini ise yeni tayin olan hekimlerin barınma ihtiyaçlarını karşılamada zorlanmaları, çok yoğun ve sıkı çalışma programı, çevre il ve ilçelerden gelen yoğun hasta başvuruları, 6 Şubat depremlerinde çevre il ve ilçelerdeki birçok hastanenin yıkılması veya ağır hasar alması sonucu Osmaniye Devlet Hastanesi'ne yönelen büyük hasta akışı ve hekimlerin geçici görevlendirmelerle Osmaniye'nin ilçelerine ve çevre illere gönderilmesi gibi durumlardan dolayı hekimler ya özel hastanelere gidiyorlar yada tayin istiyorlar" dedi.

"Vergi yükü hafifletilsin"

Korkmaz, hekim maaşlarındaki vergi yüküne de dikkat çekerek, "Hekimlerin üzerindeki yüksek vergi yükünün hafifletilmesi gerek. Osmaniye'ye yeni gelen hekimlere barınma ve sosyal tesis gibi konularda kolaylıklar sağlanmasını istiyoruz. Osmaniye'de çalışan hekimlere, 4924 sayılı kanun kapsamında sözleşmeli statü haklarının tanınmasını talep ediyoruz. Çevre il ve ilçelerdeki hastanelerde hekimlerin 4924 sayılı sözleşmeli statüde çalışmasına rağmen, Osmaniye Devlet Hastanesi'ndeki hekimlerin bu haktan yararlanamamasını hala anlayabilmiş değiliz. Sağlıkta şiddetle ilgili caydırıcı önlemlerin alınması ve kanuni düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"Aile hekimleri kendi imkanlarıyla çalışma ortamı oluşturuyorlar"

Aile Sağlığı Merkezlerindeki sorunlara da değinen Korkmaz, Osmaniye'de 33 aile sağlığı merkezinde (ASM) 95 aile hekiminin görev yaptığı ve yılın ilk 7 ayında 450 bin hastaya poliklinik hizmeti verildiği belirtti. Dr. Korkmaz, "Ancak ASM'lerde çalışan aile hekimleri de çeşitli sorunlarla karşılaşıyor. 6 Şubat depremlerinin ardından bazı ASM'ler kullanılamaz hale geldi ve yeterli yardım alamıyorlar. Aile hekimlerinin kendi imkanlarıyla çalışma ortamlarını oluşturuyor. Kira ve diğer masraflar da aile hekimlerin sırtındadır. Özellikle kiraların yüzde 300-500 oranında artması, ASM'lerin tüm giderlerinin hekimler tarafından karşılanması, tavan nüfusun 4 bin hasta olarak belirlenmesi ve sanal ASM'lerin açılması iş barışını bozdu. Ayrıca, devlet hastaneleri ve ASM'lerdeki hekimlerin maaşlarının yüksek vergi dilimi nedeniyle kesilmesi ve sağlıkta şiddete karşı caydırıcı önlemlerin alınmaması da önemli sorunlar arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Korkmaz, sorunların çözülmesi için yetkilileri acil adımlar atmaya davet etti.