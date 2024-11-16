Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de Yumurtaya Yüzde 45 Zam: Vatandaşlar Zor Durumda

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de yumurta satıcıları, son 15 günde yumurtanın fiyatının yüzde 45 arttığını ve vatandaşların yumurta alamakta zorlandığını belirtti. Esnaf, yumurtanın ekmekle yarıştığını ve alım gücünün düştüğünü vurguladı.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'de yumurta satıcıları 15 gün içerisinde gelen zamlardan dolayı vatandaşların yumurta yiyemez hale geldiğini ifade etti. Esnaf Aytekin Topbaş, "Yumurtaya zam geldi bu sefer de oyunlar yumurta üzerine oynanıyor. Ekmekle yarışıyor yumurta. Bu işin sonu iyi değil" dedi.

Yumurtaya iki hafta içerisinde yüzde 45 zam geldi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yumurta satıcıları zamdan dolayı vatandaşların yumurta almakta zorlandığını ifade etti. Yumurta satıcısı Aytekin Topbaş, şunları söyledi:

"İnsanların alım gücü düştü"

"Yumurtaya zam geldi bu sefer de oyunlar yumurta üzerine oynanıyor. Ekmekle yarışıyor yumurta. Bu işin sonu iyi değil. Yıllardan beri süt ürünleri ve yumurta satıyorum ama bu şu anki sıkıntı kadar büyük bir sıkıntı görmedim. Vatandaş ne diyecek ki? On alıyorsa beş alıyor, yirmi alıyorsa on alıyor, alamıyor vatandaş. Artık taneyle almaya başladılar. Burada 5 lira, büyük şehirlerde 6-7 lira. Artık bu işin önünü kimse alamıyor. 15 gün önce 3 liraydı bir anda 5-6 liraya çıkardılar. Her zaman millet alıştı zaten zam işine. Peynirde de sıkıntı var. İnsanların alım gücü düştü. En kötü peynir 200- 250 lira ve bu yüzden insanlar alamıyor. En ucuz neredeyse, şöyle söyleyeyim insanlar çökelek bile 50 lira olmuş zor yiyor çökelek alıyor artık. Peynir alım gücü düştü."

"İki hafta önce 4 liraydı, şimdi 5 lira"

Başka bir yumurta satıcısı İsmail Yaren ise "İki hafta önce 4 liradan sattık 4,5 liradan gittik geri aldık, şimdi 5 lira. Kuş gribi ayağına zam yaptılar. Vatandaş hoş karşılamıyor tabii ki zamlı olunca" dedi.

Bir vatandaş, "Ekonomi şartları çok yükseldi, vatandaş çok sıkıntıda. Yumurtalar, tanesi 10 lira da olabilir şu an. Gidişat çok kötü, milletin ekonomi şartları çok kötü. Birilerinin buna bir an evvel el atması lazım. Yumurta yiyemez olmuş hiçbir şey yiyemez olmuş, her şey pahalı. Eskiden 60 liraya pazara giderdik şimdi bin liraya pazara çıkamıyoruz" şeklinde konuştu.

Osmaniye'de Yumurtaya Yüzde 45 Zam: Vatandaşlar Zor Durumda
Kaynak: ANKA / Yerel
Bütün dünyanın beklediği maçı Jake Paul kazandı

Dünyanın kilitlendiği boks maçında kazanan belli oldu

 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler

Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler

 Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde

Tartışılan poz Meclis gündeminde
AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı

İstismar iddialarının odağındaki baba ilk kez konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar 690. bölüm tek parça full HD izle! Danilo Şef kime kaşık attı 16 Kasım Cumartesi? Kızılcık Şerbeti 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! 16 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu olan Hülya Şenyurt hangi branştır? Hülya Şenyurt hangi branşta madalya kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.