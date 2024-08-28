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Osmaniye'de Yayla Evinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Osmaniye'de yayla evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

OSMANİYE'de, yayla evinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla diğer evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Amanos Dağları eteklerinde bulunan Olukbaşı Yaylası Cevdetiyeliler Mahallesi'ndeki bir yayla evi, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar, yangına ilk müdahaleyi hortumla su tutarak yaptı ardından 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arasözler sevk edildi. Yangın yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşların da yardımıyla alevlerin diğer evlere ve ormanlık alana sıçramasını engelledi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel

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