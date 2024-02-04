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Osmaniye'de yaşlı kadın elektriksiz ve susuz bir evde yaşam mücadelesi veriyor

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tek başına yaşayan 72 yaşındaki Kiraz Peksoy, elektriksiz, susuz ve sıvasız bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Akü ile lamba yakarak aydınlanan Peksoy, suyu ise akrabasının evinden çektirdiği hortumla karşılamaya çalışıyor.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tek başına yaşayan ve yaşlılık aylığı ile geçinen 72 yaşındaki Kiraz Peksoy, elektriksiz, susuz, tek odalı, sıvasız boyasız derme çatma bir evde, yaşam mücadelesi veriyor. Akü ile lamba yakan Peksoy "Elektriğim, suyum da yok. Suyu elektriği de yan taraftan alacaktım o da 'vermem' diyor kardeşimin eşi. Bir lamba çektik akü ile alıyoruz elektriği de yakıyoruz. Karanlıktayız. Kapı yok pencere yok muşamba çektirdim, muşamba ile yaşıyorum. Onu da komşulardan aldım kapıyı" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Dervişpaşa Mahallesi'nde tek başına yaşayan Kiraz Peksoy, yıllar önce eşini kaybetti. 8 çocuk dünyaya getiren Peksoy'un 3 çocuğu hayatta değil. Tek odalı babasından kalan evde yaşayan Peksoy, evinin pencerelerini muşamba ve duvardaki delikleri ise bezlerle kapatmış. Elektriği olmadığı için akü ile tek bir lamba yakabilen yaşlı kadın, suyu ise akrabasının evinden çektirdiği hortumla karşılamaya çalışıyor. Şimdilerde suyu da kesilen Peksoy, kaymakamlık tarafından kömür yardımı ve aile destek parası 1200 lira ile geçinemediğini söylüyor.

"AKÜ BİTERSE MUM YAKIYORUZ"

Çok zor şartlar altında yaşadığını ifade eden Kiraz Peksoy şöyle konuştu:

"Ben 65 maaşı alıyorum. Kocam da öldü. Evi tamir ettirmeye durumum yok. Elektriğim, suyum da yok. Suyu elektriği de yan taraftan alacaktım o da 'vermem' diyor kardeşimin eşi. Bir lamba çektik akü ile alıyoruz elektriği de yakıyoruz. Karanlıktayız. Kapı yok pencere yok muşamba çektirdim, muşamba ile yaşıyorum. Onu da komşulardan aldım kapıyı. Maaş yetmiyor, nereden yetecek? Hiç bir şey alamıyorum çok perişanım yani. Akü biterse mum yakıyoruz, mum alıp mum yakıyoruz gidiyoruz çarşıdan.

"HER GÜN ÇORBA İÇİYORUM"

Mutfağım yok, kaplar da dışarıda bekliyor. Yiyecek içecek hiç yok işte. Durumum kafi gelmiyor ne yapayım? Meyvemi alamıyorum, eti mi alamıyorum işte ne bileyim ki… Gerekeni alamıyorum. Her gün çorba yapıp çorba içiyorum. Çaresizim, nereden alacaksın eti? Param mı var da et alıp yiyeceğim. Düşenin dostu olmaz."

Kaynak: ANKA / Yerel

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