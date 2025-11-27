Haberler

Osmaniye'de Yankesicilik Yapan 5 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Osmaniye'deki semt pazarında yankesicilik yaparak cep telefonu çalan 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

OSMANİYE'de kurulan semt pazarında yankesicilik yaparak cep telefonu çalan 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, pazar yerinde iki farklı vatandaştan cep telefonu çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada, özel hazırlanmış gizli bir bölmede saklanan çalıntı cep telefonları ele geçirilerek mağdurlara teslim edildi.

Şüpheliler hakkında yapılan sorgulamalarda; M.O.'nun 2 yankesicilik ve 2 hırsızlık olmak üzere toplam 10, S.Y. 'nin 2 yankesicilik ve 1 hırsızlık olmak üzere toplam 5, M.O.'nun 3 yankesicilik ve 12 hırsızlık olmak üzere toplam 21, Y.O. 'nun 2 yankesicilik olmak üzere toplam 4, ve A.G.'nin 2 yankesicilik olmak üzere toplam 4 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin gözcülük yaptığı, diğerlerinin cep telefonlarını çaldığı, daha sonra aynı pazar yerine tekrar gelerek ikinci bir cep telefonunu çaldıkları ve mağdurların telefonlarını aradığı anlar yer aldı.

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: Osmaniye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
