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Osmaniye'de Yağmur Sonrası Araç Lastikleri Patlıyor

Osmaniye'de Yağmur Sonrası Araç Lastikleri Patlıyor
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, yağmur sonrası toprağa karışan vida ve çivilerin ortaya çıkması nedeniyle lastik patlamaları artıyor. Lastik tamircileri, taleplere yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yağmur sonrası ortaya çıkan çivi ve vidalar araçların başına dert oldu.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen kentlerden biri olan Osmaniye'de yağmur sonrası çoğu vatandaş araçlarının patlayan lastiklerini yaptırabilmek için lastik tamircilerinin yolunu tutuyor. Depremden sonraki dönemde her yağmur sonrası yoğun mesai harcadığını söyleyen 55 yaşındaki lastik tamircisi Veysel Tekeli, "Yağmur sonrası çoğu vatandaş araçlarının patlayan lastiğini tamir ettirmek için dükkana geliyor veya arıyorlar taleplere yetişmek için yoğun mesai harcıyorum" dedi.

Enkazda bulunan ve toprağa karışan vida ve çivilerin yağmur sonrası ortaya çıktığını söyleyen Veysel Tekeli, "Baba mesleği 40 yıldan beri lastik işi ile uğraşıyorum. Enkazda bulunan vidalar ve çiviler toprağa saçıldı. Toprağa saçtıktan sonra toprak sertleşiyor ama maalesef yağmur yağdıktan sonra bu vidalar ve çiviler toprak yumuşadığı için meydana çıkabiliyor. O yüzden yağmur sonrası işlerimiz daha çok artıyor. Millet diyor ki lastikçiler mi atıyor. Hayır efendim lastikçiler atmıyor. Yağmurdan dolayı toprak yumuşuyor, çamur olduğu için vida ve çiviler meydana çıkıyor" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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