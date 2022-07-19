Osmaniye'de Vatandaşlar Yayla Yolunu Kapattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de Vatandaşlar Yayla Yolunu Kapattı

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:

Osmaniye'de bir grup vatandaş yayladaki evlerine giden yollarının yapılmamasına tepki göstererek ana yolu trafiğe kapattı.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de bir grup vatandaş yayladaki evlerine giden yollarının yapılmamasına tepki göstererek ana yolu trafiğe kapattı.

Osmaniye'nin en büyük yaylası olan Zorkun yaylasında bir grup vatandaş yayla yolunda yola çöp bidonlarını koyarak yolu trafiğe kapattı. Kamping tesisleri önünde bir grup vatandaş, evlerine giden ara yollarının asfaltlanmadığı gerekçesiyle yolu trafiğe kapatarak protesto etti. Kapanan yolda araç kuyrukları oluşurken bir vatandaşın, "Bu asfaltın yetkilisi, şefi kim? Arayın jandarmayı, arayın polisi, arayın. Yaylaya geçiş yasak" dediği duyuldu.

ANKA / Yerel

Osmaniye Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title