Osmaniye'de Vatandaşlar Yayla Yolunu Kapattı

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de bir grup vatandaş yayladaki evlerine giden yollarının yapılmamasına tepki göstererek ana yolu trafiğe kapattı.

Osmaniye'nin en büyük yaylası olan Zorkun yaylasında bir grup vatandaş yayla yolunda yola çöp bidonlarını koyarak yolu trafiğe kapattı. Kamping tesisleri önünde bir grup vatandaş, evlerine giden ara yollarının asfaltlanmadığı gerekçesiyle yolu trafiğe kapatarak protesto etti. Kapanan yolda araç kuyrukları oluşurken bir vatandaşın, "Bu asfaltın yetkilisi, şefi kim? Arayın jandarmayı, arayın polisi, arayın. Yaylaya geçiş yasak" dediği duyuldu.

ANKA / Yerel