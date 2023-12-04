Osmaniye'de Vatandaşlar Pahalılıktan Şikayetçi

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi semt pazarında alım gücü düşen vatandaşlar pahalılıktan dert yandı. Pazar alışverişine gelen bir vatandaş "Ne alsan pahalıdır. Nereden alabiliyorum bir hükümetin verdiği sadakasıyla geçiniyoruz. Kocam hasta, bakıcı maaşı alıyorum, onunla kiramızı neyi onla veriyoruz. Her şey pahalı. 5 bin 100 lira alıyorum, tek gelirimiz o. Yetişmiyor ama ne yapalım ki? Başka yok çaremiz yok" dedi. Bir başka vatandaş, "Gelinecek değil ki bir lahana 50 lira olmuş nasıl alacağız" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarına gelen vatandaşlar pahalılıktan yakındı. Kimi vatandaş 'Bakıp bakıp gidiyoruz' derken kimisi de uygun fiyata ürün aradığını bulamayıp alamadan evine geri döneceğini ifade etti.

"HÜKÜMETİN VERDİĞİ SADAKASIYLA GEÇİNİYORUZ"

Pazar alışverişine gelen ve evde bakım maaşı ile geçinen bir vatandaş şöyle konuştu:

"Ne alsan pahalıdır. Nereden alabiliyorum, bir hükümetin verdiği sadakasıyla geçiniyoruz. Kocam hasta, bakıcı maaşı alıyorum, onunla kiramızı neyi onla veriyoruz. Her şey pahalı. 5 bin 100 lira alıyorum, tek gelirimiz o. Yetişmiyor ama ne yapalım ki? Başka yok çaremiz yok. Az az alıyorum işte başka, gücümüzün yettiği kadar."

"BAKIP GEÇİYORUM"

Emekli bir vatandaş "Şimdi pazara geldim ben pazarda geziyorum. Nerede hesaplı bulabilirsem alacağım, alamazsam da geri gideceğim. Yok ki, döndüm gene geri gidiyorum mesela. Yapacak hiçbir şey yok. Bakıp geçiyorum ne yapayım? Bakıp geçiyorum başka yapacak bir şey yok" diye konuştu.

"BİR LAHANA 50 LİRA OLMUŞ NASIL ALALIM?"

Bir başka vatandaş ise "Uçmuş nasıl alalım? Bakıp bakıp geçiyoruz ancak alamıyoruz ki, ne alalım? 1 liralık şey 10 lira, yapacak bir şey yok. Emekli beyim… Nereye varacağız? Ne alacağız? Arada geliyoruz her gün gelemiyoruz. Gelinecek değil ki bir lahana 50 lira olmuş nasıl alacağız?" dedi.