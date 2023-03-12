Osmaniye'de Vatandaşlar, Depremde Hasar Gören Minare İçin Alınan Yıkım Kararına, Minaredeki Leylek Yuvası Nedeniyle Tepki Gösterdi

Osmaniye'nin Sakarcalık köyündeki caminin Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında hasar alan minaresi için yıkım kararı verildi. Ancak köy sakinleri, minaredeki leylek yuvası nedeniyle yıkım kararına tepki gösterdi. Muella Durak, "Bu leylekler her yıl zamanı, bahar mevsimi geldiğinde gelir, yumurtalarını yapar. Sonra yavrularını çıkarır. Ondan sonra, zamanı geldiğinde tekrar gelir, uçar gider. Ama yıkılmasına karar verilmiş, yıkılmasını istemiyorum. Çünkü yıkılırsa köyün bir sembolü kaybolmuş olur, tarihi bir sembolüydü" dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Sakarcalık köyündeki caminin Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında hasar alan minaresi için yıkım kararı verildi. Ancak köy sakinleri, minaredeki leylek yuvası nedeniyle yıkım kararına tepki gösterdi. Muella Durak, "Bu leylekler her yıl zamanı, bahar mevsimi geldiğinde gelir, yumurtalarını yapar. Sonra yavrularını çıkarır. Ondan sonra, zamanı geldiğinde tekrar gelir, uçar gider. Ama yıkılmasına karar verilmiş, yıkılmasını istemiyorum. Çünkü yıkılırsa köyün bir sembolü kaybolmuş olur, tarihi bir sembolüydü" dedi.

Osmaniye'nin Sakarcalık köyünde yaşayan vatandaşlar, depremden zarar gören minare için verilen yıkım kararına, minarede bulunan leylek yuvasının bozulacağı gerekçesiyle tepki gösterdi. Minaredeki leylek yuvasının zarar görmesini istemeyen vatandaşlar, yıkım yerine güçlendirme yapılmasını istedi.

Köy sakinlerinden Muella Durak, "Bu minarenin yıkılmasını istemiyoruz. Köyümüzün sembolü haline geldi. Bu leylekler her yıl zamanı, bahar mevsimi geldiğinde gelir, yumurtalarını yapar. Sonra yavrularını çıkarır. Ondan sonra, zamanı geldiğinde tekrar gelir, uçar gider. Ama yıkılmasına karar verilmiş, yıkılmasını istemiyorum. Çünkü yıkılırsa köyün bir sembolü kaybolmuş olur, tarihi bir sembolüydü. Güçlendirilmesini istiyoruz. Böyle bir karar çıkmış ama karara karşıyız. 40 yıldır geliyor" dedi.