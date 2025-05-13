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Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda 13 Tutuklama

Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda 13 Tutuklama
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Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı, bu kişilerden 13'ü tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

OSMANİYE - Osmaniye'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 13'ü tutuklandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, sokak satıcılarını organize ettiği tespit edilen D.K. ve onunla hareket eden 15 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği Pars'ın da kullanıldığı aramalarda 288,32 gram metamfetamin, 145,82 gram bonzai, 8,72 gram fubinaca, 8,53 gram kokain, 5,88 gram esrar, 0,73 gram eroin, 15 sentetik hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.K., C.K., Ö.D., H.B., E.G. ve S.A. ile aynı dosya kapsamında daha önce gerçekleştirilen ara yakalamalarda gözaltına alınan M.A., A.Y., S.A., A.Ç., A.G., M.K. ve F.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, F.Ç. ve H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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