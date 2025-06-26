Osmaniye'de Usta Tamirci, Mutfak Eşyalarına Ömür Katıyor

Osmaniye'de 45 yıldır eskiyen tencere, tava ve çaydanlık tamiri yapan Sayim Çıtacı, mutfak eşyalarının ömrüne ömür katıyor.

Osmaniye'de 14 yaşında çırak olarak mesleğe adım atan ve kendisini geliştirip usta olan 59 yaşındaki Sayim Çıtacı, açtığı iş yerinde 45 yıldır çaydanlık, tava, tencere ve ince işçilik isteyen eşyaların kaynak işlerini yaparak geçimini sağlıyor. Tükenmekte olan mesleği yeni nesillere aktarmak istediğini fakat çırak bulamadığını söyleyen Çıtacı, "Şimdiki gençler kolay para kazanmanın peşinde, bu mesleğe bakan yok" dedi.

Çoğu kişinin yapamadığı ince kaynakları yıllardır özenle yaptığını söyleyen Sayim Çıtacı, "45 yıldır bu mesleği yapıyorum 1980 yılında başladım. Meşhur Tenekeci Talip ustanın yanında başladım bugüne kadar sürdürdüm ve bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğim. Mesleğim kaynak ağırlıklı minimum ince işler bütün madenleri alüminyum, döküm, sarı, lehim gümüş böyle ince hassas işlerin kaynaklarını yapıyorum. Bu günlerde zaten mutfak eşyaları üzerine işlerimiz yoğunlaştığı için genelde çaydanlık, tencere ve tava tamiratı parlatması bunları yapıyoruz. Bu arada minimum kaynak işleri geliyor işçilik isteyen kimsenin uğraşmak istemediği kaynak işleri onları yapıyorum mesleğimi de severek yapıyorum. Çırak yok şimdiki gençler zaten bu işlere sıcak bakmıyor, onlar daha kolay para kazanmanın peşinde mesela internet üzerinden durum böyle, aslında yapılır bir sanat insanı geçindirir" dedi. - OSMANİYE