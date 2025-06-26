Osmaniye'de Usta Tamirci, Mutfak Eşyalarına Ömür Katıyor

Osmaniye'de Usta Tamirci, Mutfak Eşyalarına Ömür Katıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de 45 yıldır tencere, tava ve çaydanlık tamiri yapan Sayim Çıtacı, mesleğini yeni nesillere aktarmak istiyor fakat çırak bulamıyor.

Osmaniye'de 45 yıldır eskiyen tencere, tava ve çaydanlık tamiri yapan Sayim Çıtacı, mutfak eşyalarının ömrüne ömür katıyor.

Osmaniye'de 14 yaşında çırak olarak mesleğe adım atan ve kendisini geliştirip usta olan 59 yaşındaki Sayim Çıtacı, açtığı iş yerinde 45 yıldır çaydanlık, tava, tencere ve ince işçilik isteyen eşyaların kaynak işlerini yaparak geçimini sağlıyor. Tükenmekte olan mesleği yeni nesillere aktarmak istediğini fakat çırak bulamadığını söyleyen Çıtacı, "Şimdiki gençler kolay para kazanmanın peşinde, bu mesleğe bakan yok" dedi.

Çoğu kişinin yapamadığı ince kaynakları yıllardır özenle yaptığını söyleyen Sayim Çıtacı, "45 yıldır bu mesleği yapıyorum 1980 yılında başladım. Meşhur Tenekeci Talip ustanın yanında başladım bugüne kadar sürdürdüm ve bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğim. Mesleğim kaynak ağırlıklı minimum ince işler bütün madenleri alüminyum, döküm, sarı, lehim gümüş böyle ince hassas işlerin kaynaklarını yapıyorum. Bu günlerde zaten mutfak eşyaları üzerine işlerimiz yoğunlaştığı için genelde çaydanlık, tencere ve tava tamiratı parlatması bunları yapıyoruz. Bu arada minimum kaynak işleri geliyor işçilik isteyen kimsenin uğraşmak istemediği kaynak işleri onları yapıyorum mesleğimi de severek yapıyorum. Çırak yok şimdiki gençler zaten bu işlere sıcak bakmıyor, onlar daha kolay para kazanmanın peşinde mesela internet üzerinden durum böyle, aslında yapılır bir sanat insanı geçindirir" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü
Rusya'dan tedirgin eden açıklama: Kıyamet günü saati ilerliyor

Rusya'dan endişelendiren açıklama: Kıyamet günü saati ilerliyor
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
Şampiyonluğun ardından Fenerbahçe Beko'dan Galatasaray'a transfer

Şampiyonluğun ardından Galatasaray'a transfer oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaylayı bir gecede konteyner ile doldurdular, bölge halkı isyanda

Bir gecede konteyner ile doldurdular, bölge halkı isyanda
DEM'li vekilin Kürtçe belası TBMM'yi karıştırdı

DEM Partili vekilin "Kürtçe belası" ortalığı karıştırdı
7 yıldır kayıp olan kadının katili eşi çıktı

Karısını gömdüğü yeri böyle gösterdi
Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı

Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı tek tek avladı

İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı kapıdan çıkanı avladı
Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif

En Nesyri için rekor teklif! Ali Koç parayı koyacak yer bulamayacak
Şampiyonluk sonrası Ali Koç için açılan pankart olay oldu

Şampiyonluk sonrası Ali Koç için açılan o pankart olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.