Osmaniye'de Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı
Osmaniye'de meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı.
Haber: Erhan ÖZMEN
(OSMANİYE) - Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Merkez Kayalı Köyü yakınlarında, Gaziantep yönüne seyreden otomobil karşı şeride geçerek, bir başka otomobile çarptı.
Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı.
Kaynak: ANKA / Yerel