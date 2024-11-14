Osmaniye'de Trafik Kazaları Kameralara Yansıdı

Osmaniye'de trafik kazalar kamerada

OSMANİYE - Osmaniye'de meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi tarafından saniye saniye kaydedildi.

Osmaniye'de kural ihlalleri kazaları beraberinde getirmeye devam ediyor. Osmaniye'de farklı tarihlerde dikkatsiz sürücü ve yayaların neden olduğu trafik kazalarının bir kısmı Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi tarafından da görüntülendi. Kontrolden çıkan araçlar, motosikletten düşen sürücüler, dikkatsiz yayalara ilişkin görüntüler anbean kamaraları tarafından görüntülendi.

Kameralara yansıyan görüntülerde motosiklet kazalarının fazla olması ve sürücülerin ve yolcularının hiçbirinde kask olmaması dikkat çekti. Sürücülerin kural ihlalleri sonucu meydana gelen kazaların paylaşıldığı görüntülerin sonuna ise "Trafik kurallarına uymak yaşama sımsıkı sarılmaktır. Uyulan her kural bizi hayata bağlar" mesajına yer verildi.