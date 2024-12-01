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Osmaniye'de Tırda 26 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Osmaniye'de durdurulan bir tırda, gizlenmiş 26 kilo 650 gram skunk maddesi bulundu. Tırın şoförü gözaltına alındı ve tutuklandı.

Osmaniye'de durdurulan tırda 26 kilogram 650 gram uyuşturucu ele geçirildi

OSMANİYE - Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan tırda 26 kilo 650 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde seyir halinde olan tırı uygulama noktasında durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpeği pars ile tırda yapılan aramada tırın kupa kısmında, üst döşemesi içerisinde gizlenmiş 26 kilo 650 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şoför Salih A. hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salih A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Osmaniye'de Tırda 26 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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