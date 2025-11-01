Osmaniye'de Taş Ocağına Karşı Eylem

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Bahçe köyü sakinleri, köylerinde açılmak istenen taş ocağına karşı traktörlerle eylem yaptı. Bir köy sakini, "O kadar zeytin diktik yetiştirdik, buralarda 30 yıllık zeytin var bu zeytinler bitecek. Zeytin tutmaz, döllenmeyi önler bu havanın tozu. Ağaçlar kurur. Onun için biz bu taş ocağına şiddetle karşıyız. Bu taş ocağının yapılmasına kim izin verdiyse biz bu iznin kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

Osmaniye'nin Bahçe köyü sakinleri, köye 300 metre, Babaoğlu Kalesi'ne 500 metre ve Hierapolis Antik Kenti'ne 3 kilometre mesafede açılması planlanan taş ocağına tepki gösterdi. Traktörlerle taş ocağının açılmasının plandığı bölgeye giden köylüler eylem yaptı. Köy sakinlerinden eski imam, şunları söyledi:

"Ben bu köyün sakinlerindenim. Emekli din görevlisiyim. Burada ikamet eden biziz. Buraya taş ocağı açıldığı zaman buradaki hayat biter bunu kendiler de biliyor. Onun için biz buraya şiddetle karşıyız. Son ana kadar buraya taş ocağı açılmasına müsaade etmeyeceğiz. Yani tutup da şu güzel ormanı yok etmek, eskiden ormancı olurdu evdeki kurbanlıklara iki tane çalı kessek yakalar, mahkeme mahkeme sürünürdük ama şimdi orman bitecek. Köyün havası bitecek. Yarın buradan poyraz estiği zaman aşağı köyler bitecek. Lodos estiği zaman yukarıdaki dağ köyleri bitecek. Buradaki zeytin bahçeleri bitecek sıfıra inecek. Zeytinin verimi, bizim emeğimiz hakkımız ne olacak. O kadar zeytin diktik yetiştirdik, buralarda 30 yıllık zeytin var bu zeytinler bitecek. Zeytin tutmaz, döllenmeyi önler bu havanın tozu. Ağaçlar kurur. Onun için biz bu taş ocağına şiddetle karşıyız. Bu taş ocağının yapılmasına kim izin verdiyse biz bu iznin kaldırılmasını istiyoruz. Köy halkı olarak bu işin en kısa sürede durdurulmasını istiyoruz.

"Mahkemede zaten köylüyü haklı buldu ve iptal etti"

Taş ocağı alanının üç köyün arasında olduğunu belirten bir başka köylü ise şunları söyledi:

"Burası köye yakın. Babaoğlu, Kırmacalı ve Bahçe köyüne yakın olan bir yer. Bununla ilgili biz zaten köylü olarak idare mahkemesine bunun yanlış olduğu konusunda detaylı dilekçemizi verdik ve ayın dördüne buranın keşfi var. Esas idarenin yaptığı şimdi şu; bir laf vardır 'arının deliğine çöp sokmak' diye. Mahkemeye biz zaten verdik. Buna rağmen henüz o idare mahkemesi gelip keşif yapmadan gereken belli bir kararı vermeden gelip köylüyü tahrik ediyor gibi yahut da az önce dediğim gibi arının deliğine çöp sokar gibi milleti kışkırtmanın bir anlamı yok. Bu köylünün aynı konuda daha önce bir yaşanmışlığı var. Bizim şu an deprem evlerinin yapılmış olduğu yer köyün yanında olmasına rağmen yine yapılması istendi. Elek kuruldu. Buna rağmen köylü direndi, mahkeme de zaten köylüyü haklı buldu ve iptal etti. Şimdi bunların yaptığının durdurulması için bir talebimiz var. Bunlar ayın dördünü beklemeden gelip bunu yapması bir tuhaf. Köylü bu yol açılıncaya kadar hiçbir şey demiyordu mahkemeyi bekliyorduk. Mahkemede karar verirse saygılıydık herkes öyle düşünüyor. Mahkemenin karşısında kimsenin duracak hali yok ama sen daha o mahkemeyi beklemeden demek ki ben yaparım, mahkeme ne karar verirse versin diyorsan artık köylüler de diyor ki biz de bunu yaptırmayız."