Osmaniye'de Tarihi Eser Operasyonunda, 1 Milyon Dolarlık 12. Yüzyıldan Kalma Yazıt Bulundu

Osmaniye'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 12. yüzyıla ait, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon dolar olan 4 metre uzunluğunda yazıt ele geçirildi; 3 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı 2813 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde Malatya'dan Osmaniye'ye tarihi eserlerin getirileceği ve satılacağı bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 12. yüzyıla ait ve piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon dolar olduğu değerlendirilen üzerinde Süleyman mührü içerisinde Tevrat bulunan rulo şeklinde ve 4 metre uzunluğunda yazıt ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.D. (66), İ.L. (52) ve H.P. (31) yakalanarak gözaltına alındı.

