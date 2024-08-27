Osmaniye'de Tapu Sorunu: Yol Kapandı, Vatandaşlar Mağdur

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yıllardır yol olarak bilinen alanın tapusu içerisinde olduğunu öğrenen kişi, yolu kapatarak komşularının geçişine izin vermemeye başladı. Hastaneye gitme mecburiyeti bulunan 90 yaşındaki Emine Kasar evlerine giden yol olmadığı için çocuklarının yardımıyla el arabasıyla tarla ve sarp arazideki patika yolu kullanıp, ulaşım sağlıyor.

Düziçi ilçesi Gökçayır köyü Merkez Mahallesi'nde yol krizi yaşanıyor. Mahallede geçmiş yıllarda yol olarak kullanılan alanın tapulu arazi olduğu anlaşıldı. Durum üzerine arsa sahibi yolu kapatarak vatandaşların geçişine izin vermemeye başladı. Bölgede yaşayan 4 aile; evlerine ve meyve bahçelerine gidebilmek için sarp arazileri ve tarlaları kullanıyor. Sarp arazideki patika yollarda zorlandıklarını, çocuklarını okula götürmekte ve hastaneye gitmekte zorlandıklarını, yaşlılarını el arabalarında taşıdıklarını söyleyen köylüler bir çözüm beklediklerini ifade ettiler.

Depremde evlerinin ağır hasar alması sonucu köye yerleştiklerini söyleyen Adnan Yayvan, "Osmaniye'de yaşıyordum Kahramanmaraş depremlerinde evim ağır hasar aldı. Evim hasar gördüğü için eşimin memleketine prefabrikten ev yaptım. Yol olmadığı için yolu kapattılar, 2019'da tapu kadastroda güncelleme yapılmış vatandaşın da haberi yokmuş onun arazisi üzerinden geçiyormuşuz şimdiye kadar. Onu öğrenince vatandaş yolu kapattı, biz de bu yüzden mağdur olduk. Devlet büyüklerimiz mağduriyetimize bir çözüm bulsunlar" diye konuştu.

Çocuklarını ve torunlarını yol olmadığı için okula gönderemediğini söyleyen Zekiye Yayvan ise "Babamın arsasına evi yaptırmak için iznimi aldım geldiler keşfini yaptılar. Yol var diye elektriğimi, suyumu, ev numaramı verdiler ama yolum kapandı. Hastaneye gidemiyorum, annemle beraber kalıyorduk annemi de getiremiyoruz. El arabasıyla taşırsak ancak buraya gelebiliyor. Torunum var kızım var okula gidiyor, yol yok gidemiyor, kurslara gidemiyor" dedi. - OSMANİYE