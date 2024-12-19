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Osmaniye'de Süt Üreticileri Zarar Ediyor

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki süt üreticileri, Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği süt fiyatlarının yetersiz olduğunu ve zarar ettiklerini dile getiriyor. Üreticiler, yem fiyatlarının yükselmesine rağmen süt fiyatlarının düşük kalmasından şikayetçi.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde süt üreticileri, Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı fiyattan süt satamadıklarını ve zarar ettiklerini ifade ettiler. Süt üreticisi Servet Torun "Hayvanların yeminin kilosu 12 lira, bizim sütümüzün kilosu 9 lira. Sütümüz hiç para etmiyor, zor durumdayız" dedi. Ural Tanış ise "9 liraya süt olur mu şu devirde? Her şey pahalandı, bizim sütümüz 9 lira" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi İlbistanlı Köyü'nde süt üreticiliği yapan çiftçiler, Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı fiyattan hiçbir zaman süt satamadıklarını bu yüzden hep zarar ettiklerini ifade etti.Süt üreticisi Servet Torun, şunları söyledi:

"Yıllardır bu hayvancılığı yapıyorum. Bu hayvancılıkta sütümüz para etmiyor. Geçimimiz bu, bundan başka bir şey yoktur. Hayvanların yeminin kilosu 12 lira, bizim sütümüzün kilosu 9 lira. 1 Ocak'tan itibaren 17 lira olacak, süt 15 lira aslında ama bize 9 liradan ödüyolar. Sütümüz hiç para etmiyor, zor durumdayız. 17 lira olsa bile yine ucuz alıyorlar bizden. Koyacakları 1 lira, 10 lira olabilir süt. Şimdi 9 liraya veriyoruz. Bunun samanı var silajı var hepsini şey yapsak yemi karşılamıyor. Bizim sütümüzün yeni yılda 17 liradan alınmasını istiyoruz."

"15 ineğimin 13'ünü sattım"

Başka bir üretici Ural Tanış, şöyle konuştu:

"Ben yıllardır 13 tane ineğim vardı zarar ettim. Hepsini sattım. Sadece kendi ihtiyacımı karşılayacak iki tane inek bıraktım onu da akşamları ayırıyorum sağıp sütünü yiyorum gündüzleri buzağılarda anasını emiyor. 9 liraya süt olur mu şu devirde? Her şey pahalanmış, bizim sütümüz 9 lira. Akşam sabah içinden çıkmıyorsun ama karşılığı olmayınca değerlendiremeyince sattım gereği kalmadı. 15 tane inek vardı 2 tanesini evde koydum 13 tanesini sattım. 9 liraya alıyorlar şu anki toplayıcı geliyor, 9 liraya alıyor. Ben soğuk süt satıyordum zarar ettiği için kapattım her şeyi vazgeçtim. 17 liradan almazlar kardeşim mümkünü mü var ya alsalar keşke, ben yeniden çiftlik kurup inek tutacağım, alsınlar 17'den, 15 liradan alsınlar yeniden tutacağım inekleri."

"Süt fiyatlarına burada kimse uymuyor"

Başka bir üretici Mustafa Bindal ise şunları kaydetti:

"Sütümüzü istedikleri gibi istedikleri fiyatı alıyorlar. Süt konseyide bir açıklama yapıyor o da sadece yeme zam olarak geliyor, burada hiç kimse uymuyor. Yemin torbası 500 liradan 550 liraya çıktı bu arada. Süt önceden yemi karşılıyordu, o zaman 450- 500 lira arasıydı, şimdi 550 lira oldu bugün de sormadım. Ulusal Süt Konseyi'ndeki adam konuştuğu zaman bize yeme zam olarak geliyor. Şimdilik danamız var satıp ödüyoruz, yarın ne olacağını bilmiyorum. İki tane dana sattım hepsini de ödeyemedim birazını verdim kendi ihtiyaçlarımızda var. Yem kaç liraysa devlet ona göre bir ayarlama yapsın 500 liraya mı verecek, 600 liraya mı verecek. Yani ben gittiğim zaman neye alacağımı bileyim, sütümü de neye satacağımı, etimi de neye satacağımı bileyim, mesele o kadar basit."

Osmaniye'de Süt Üreticileri Zarar Ediyor
Kaynak: ANKA / Yerel
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