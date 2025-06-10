Osmaniye'de Sincap Bayram Kömbesi Yedi

Osmaniye'de Sincap Bayram Kömbesi Yedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda, yöresel lezzet olan bayram kömbesini yiyen bir sincap cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Osmaniye'de, bayram kömbesi yiyen sincap görüntülendi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda duvar üzerinde Osmaniye'nin yöresel lezzeti bayram kömbesi yiyen sincabın görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Amanos Dağları eteklerinde bulunan serinliği, muhteşem doğası ile insanları kendine hayran bırakan Zorkun Yaylasında bir sincap Osmaniye'nin yöresel lezzeti bayram kömbesini yerken görüldü.Sincabı gören vatandaşlar cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük beğeni aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır

Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailelerin arazi anlaşmazlığı kavgasında 6 yaralı

Sokak savaş alanına döndü! Silahlı, sopalı kavgada çok sayıda yaralı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e son vedasını duygusal sözlerle yaptı

Ünlü oyuncu, Ferdi Zeyrek'i gözyaşlarıyla uğurladı
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu

Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Merkez'den kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor

Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Ferdi Zeyrek'in cenazesinde insan seli! Binlerce kişi akın etti

Binlerce kişi akın etti, cenaze aracı ilerlemekte zorlandı
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.