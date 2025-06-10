Osmaniye'de Sincap Bayram Kömbesi Yedi
Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda, yöresel lezzet olan bayram kömbesini yiyen bir sincap cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
Osmaniye'de, bayram kömbesi yiyen sincap görüntülendi
OSMANİYE - Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda duvar üzerinde Osmaniye'nin yöresel lezzeti bayram kömbesi yiyen sincabın görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.
Amanos Dağları eteklerinde bulunan serinliği, muhteşem doğası ile insanları kendine hayran bırakan Zorkun Yaylasında bir sincap Osmaniye'nin yöresel lezzeti bayram kömbesini yerken görüldü.Sincabı gören vatandaşlar cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük beğeni aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel