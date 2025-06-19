Osmaniye'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumları iyi.

Osmaniye'de silahlı kavga: 2 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Düziçi ilçesine bağlı Bostanlar köyü Göllüler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan şahısların karşılaşmasıyla tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada silahların ateşlenmesi sonucu iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, hazır bekletilen ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgada yaralanan Ali T. ve Mehmet K.'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karışan şahısların tespiti ve yakalanması için soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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