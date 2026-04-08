Kadirli'de Sel Felaketinin Yol Açtığı Hasar Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen sel felaketinde iki kişi hayatını kaybetti. Sel, park halindeki araçların üzerine çıktığı, ev ve iş yerlerinde büyük maddi hasar oluşturduğu öğrenildi. Eğitime ara verildi.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin yol açtığı hasar sabah saatlerinde net şekilde ortaya çıktı. Sel sırasında park halindeki bazı araçlar birbirinin üzerine çıktı, ev ve iş yerlerinde ciddi maddi zarar oluştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün akşam iki kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin boyutu, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte netlik kazandı. Selden etkilenen bölgelerde çok sayıda araç sular altında kalırken, park halindeki bazı araçlar ise yoğun sel nedeniyle birbirinin üzerine çıktı. Birçok araç metrelerce sürüklendi.

Birçok mahallede su ve kanalizasyon hatları ile zemin kattaki ev ve iş yerlerinde büyük çaplı maddi zarar meydana geldi.

Bölgede yağışların aralıklarla devam etme ihtimaline karşı ekipler teyakkuz halinde bekletiliyor.

Kadirli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, selin olumsuz etkilerinin sürmesi ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarda bugün öğleden sonra eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kararın öğrenci ve personelin güvenliği için alındığı vurgulanarak vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Kaynak: ANKA
Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum! Bir uyarısı bir de teşekkürü var
Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var
Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
Polislerimiz için kullanılan skandal ifadeler için harekete geçildi

Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı

Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı
Üsteğmenin şüpheli ölümü! Sevgilisi evde korkunç manzarayla karşılaştı
Bir rezillik daha! Yine aynı skandal sloganı attılar