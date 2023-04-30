Osmaniye'de şehit polis memuru Resul Barutçu'nun ailesine acı haber verildi Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki polis noktasında patlayıcı malzemelere müdahale ederken yaşanan patlamada şehit olan polis memuru Resul Barutçu'nun Osmaniye'deki baba evine acı haber ulaştı.

Osmaniye'de şehit polis memuru Resul Barutçu'nun ailesine acı haber verildi

OSMANİYE - Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki polis noktasında patlayıcı malzemelere müdahale ederken yaşanan patlamada şehit olan polis memuru Resul Barutçu'nun Osmaniye'deki baba evine acı haber ulaştı. Osmaniye merkez Gebeli Mahallesi'nde yaşayan baba Remzi ile anne Döndü Barutçu'ya haberi emniyet yetkilileri, sağlık görevlileri eşliğinde verdi. Ardından Belediye Başkanı Kadir Kara ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, evlerini ziyaret ettikleri aileye taziyelerini iletti, Barutçu çiftini teselli etmeye çalıştı. Ailenin evine Türk bayrağı asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.