Osmaniye'de Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

OSMANİYE - Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde 100 adet tarihi obje ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu düşünülen 100 adet tarihi obje geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Ali L. ve yanında bulunan Hamit L. hakkında adli işlem başlatıldı.