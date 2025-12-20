Haberler

Osmaniye'de bebek emekleme yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de ilk kez düzenlenen Uluslararası Yarı Maraton etkinlikleri kapsamında yapılan bebek emekleme yarışması, eğlenceli anlara sahne oldu. Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in start verdiği yarışmada, bebekler parkurda ailelerine ulaşmak için mücadele etti.

OSMANİYE'de ilk kez düzenlenen 'Uluslararası Yarı Maraton' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bebek emekleme yarışması, renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu.

Osmaniye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Yarı Maraton kapsamında Devlet Bahçeli Meydanı'nda kurulan özel parkurda yapılan bebek emekleme yarışması, Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in start vermesiyle başladı. Emekleme çağındaki bebekler, parkurda anne ve babalarına ulaşabilmek için kıyasıya mücadele etti. Parkurun bitişinde bekleyen ebeveynler, biberon, emzik, cep telefonu ve oyuncaklarla bebeklerin dikkatini çekmeye çalıştı. Yarışmada bazı bebekler parkuru tamamlayarak ailelerine ulaşırken, bazıları başlangıç noktasından ayrılmadı, bazıları ise yarı yoldan geri döndü.

Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Osmaniye yiğit insanların şehri ve bugün o yiğit insanların yiğit çocukları aramızda. Osmaniye'mizin kalbi sayılabilecek Musa Şahin Bulvarında, bugün ve yarın, yarı küremizdeki en uzun gecenin gündüzünde çok güzel etkinlikler gerçekleştireceğiz. Kıtaları aşan sporcular, şehrimize geldi ve müsabakalara katılıyor. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Yarışmanın sonunda etkinliğe katılan tüm katılımcılara bisiklet hediye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok
'Baba tahliye' mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

Akranının başını taşla ezen 13 yaşındaki çocuğun özgürlüğü kısa sürdü
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Dertleri define değil! Ferhat gibi dağları deldiler, gören şaştı kaldı

Sebebi şaşırtıcı! Ferhat gibi dağları deldiler
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Bakan Bak'tan Leyla Zana sloganlarına tepki: Soruşturma yürütülüyor

Leyla Zana sloganlarına bir tepki de Bakan Bak'tan! Yaptırım geliyor
Oğlunun gözü önünde amcasının kızları tarafından darbedildi

Kuzen dehşeti! Amcasının kızları tekme ve yumruklarla saldırdı
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Beşiktaş'tan tepki: Tiyatro devam ediyor

Beşiktaş'tan tepki: Tiyatro devam ediyor
title