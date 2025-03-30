Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin

Bayram namazı sonrası ilk sözler: Rabbim onları kahru perişan eylesin
Konut satışlarında yeni dönem! Şişirme fiyatlar tarihe karışacak

Konut satışlarında yeni dönem
Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara'nın ilk kabinesi açıklandı! Dikkat çeken isimler var

İşte Ahmed Şara'nın ilk kabinesi
Gazze'de İsrail katliamı durmuyor! Bayram sabahını da kana buladılar

Bayramın en acı karesi

Osmaniye'de Ramazan Bayramı'nda Camilerde Coşkulu Namaz

Osmaniye'de Ramazan Bayramı'nda Camilerde Coşkulu Namaz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de Ramazan Bayramı sabahı, binlerce kişi camilerde bir araya gelerek namaz kıldı ve dua etti. İl protokol üyeleriyle birlikte bayramlaşarak coşkulu bir bayram atmosferi yaşandı.

Osmaniye'de camilerde Ramazan Bayramı dolayısıyla binlerce kişi namaz kıldı, dua etti. Namazın ardından vatandaşlar, il protokol üyeleriyle bayramlaştı.

Osmaniye'de Ramazan Bayramı sabahı, kentin merkezinden ilçelerine, tüm camilerde vatandaşlar, erken saatlerden itibaren bayram namazını kılmak için bir araya geldi. Osmaniye merkez Bülbül Camii'nde Bayram namazı nedeniyle il protokolü ve vatandaşlar beraber saf tuttu. Ezanın okunmasıyla bayram namazı için saf tutan vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Namaz sonrası, vatandaşlar il protokol üyeleri de bir araya gelerek bayramlaştı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.