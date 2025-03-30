Osmaniye'de Ramazan Bayramı'nda Camilerde Coşkulu Namaz
Osmaniye'de Ramazan Bayramı sabahı, binlerce kişi camilerde bir araya gelerek namaz kıldı ve dua etti. İl protokol üyeleriyle birlikte bayramlaşarak coşkulu bir bayram atmosferi yaşandı.
Osmaniye'de camilerde Ramazan Bayramı dolayısıyla binlerce kişi namaz kıldı, dua etti. Namazın ardından vatandaşlar, il protokol üyeleriyle bayramlaştı.
Osmaniye'de Ramazan Bayramı sabahı, kentin merkezinden ilçelerine, tüm camilerde vatandaşlar, erken saatlerden itibaren bayram namazını kılmak için bir araya geldi. Osmaniye merkez Bülbül Camii'nde Bayram namazı nedeniyle il protokolü ve vatandaşlar beraber saf tuttu. Ezanın okunmasıyla bayram namazı için saf tutan vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.
Namaz sonrası, vatandaşlar il protokol üyeleri de bir araya gelerek bayramlaştı. - OSMANİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel