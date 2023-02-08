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Osmaniye'de polis memuru, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte depremde hayatını kaybetti

Yerel Haberler

Osmaniye'de polis memuru, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte depremde hayatını kaybetti

Osmaniye'de bir polis memuru, depremde eşi ve 3 çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti.

Osmaniye'de bir polis memuru, depremde eşi ve 3 çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti.

Merkez üssü Karamanmaraş'ın Pazarcık ilçesi ile aynı gün Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremlerde Osmaniye de büyük ölçüde etkilendi. Yüzlerce binanın yıkıldığı şehirde, şu ana kadar 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Osmaniye'deki depremde polis memuru Hasan Bilge, eşi ve Elif Bilge, 3 çocuğuyla birlikte yıkılan apartmanda enkaz altında kalarak can verdi. Enkazdan cansız bedenleri çıkartılan 3 çocuk ile anne ve baba toprağa verilmek üzere Adana'nın Tufanbeyli ilçesine götürüldü. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Elbistan Osmaniye Adana Yerel Güncel Haberler

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