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Osmaniye'de polis, boşaltılan binaların çevresinde nöbet tutmaya başladı

Yerel Haberler

Osmaniye'de polis, boşaltılan binaların çevresinde nöbet tutmaya başladı Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından Osmaniye'de çok sayıda yapıda yıkım ve ağır hasar oluştu.

Osmaniye'de polis, boşaltılan binaların çevresinde nöbet tutmaya başladı

OSMANİYE - Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından Osmaniye'de çok sayıda yapıda yıkım ve ağır hasar oluştu. Şehirdeki depremlerin ardından hasar tespit çalışmaları yapılan binalar boşaltıldı. İki büyük deprem sonrası şehir genelinde apartmanlarında meydana gelen hasardan dolayı vatandaşlar evlerini boşalttı. Polis ekipleri vatandaşların apartmana girişini engellemek ve hırsızlık olayına ihtimaline karşı bina önleri başta olmak üzere sokaklarda 7/24 devriye dolaşıp, nöbet tutmaya başladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Müslüm Balko - Yerel

Kahramanmaraş Osmaniye Yerel Haberler

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