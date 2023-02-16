Osmaniye'de polis, boşaltılan binaların çevresinde nöbet tutmaya başladı Yerel Haberler Osmaniye'de polis, boşaltılan binaların çevresinde nöbet tutmaya başladı Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından Osmaniye'de çok sayıda yapıda yıkım ve ağır hasar oluştu. Osmaniye'de polis, boşaltılan binaların çevresinde nöbet tutmaya başladı OSMANİYE - Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından Osmaniye'de çok sayıda yapıda yıkım ve ağır hasar oluştu. Şehirdeki depremlerin ardından hasar tespit çalışmaları yapılan binalar boşaltıldı. İki büyük deprem sonrası şehir genelinde apartmanlarında meydana gelen hasardan dolayı vatandaşlar evlerini boşalttı. Polis ekipleri vatandaşların apartmana girişini engellemek ve hırsızlık olayına ihtimaline karşı bina önleri başta olmak üzere sokaklarda 7/24 devriye dolaşıp, nöbet tutmaya başladı. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Müslüm Balko Kahramanmaraş Osmaniye Yerel Haberler

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