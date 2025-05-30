Osmaniye'de Petrol Yüklü Tanker Devrildi

Osmaniye'de Petrol Yüklü Tanker Devrildi
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Osmaniye'de Petrol Yüklü Tanker Devrildi
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde petrol yüklü bir tanker, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de petrol yüklü tanker devrildi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde petrol yüklü tanker devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bahçe ilçesi D400 Karayolu, Kale Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bedirhan S. idaresindeki petrol yüklü tanker, havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ve trafik ekipleri yola akan petrol nedeniyle başka bir kazaya sebebiyet verilmemesi için yolda geniş güvenlik önlemi aldı.

Kazada yaralanan tır sürücüsü olay yerinde sağlık ekipleri tarafından Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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