Osmaniye'de Pazar Fiyatları Zor Dönem Geçiriyor

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarına giden vatandaşlar pahalılıktan yakındı. Bir vatandaş, "Pazarı geziyorum. Pazar pahalı diye pazara küsüyorum" derken; başka bir vatandaş ise "Akşama kadar bekliyoruz şimdi ikindiden sonra fiyatları biraz aşağıya çekiyorlar. Sabah öğlen almaya çare yok" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine semt pazarına gelen vatandaşlar pahalılıktan dert yandı.

Bir vatandaş, "Pazar çok pahalı. Pazarcının da suçu yok burada girdiler pahalı mazottur, gübredir falan. Şu an bir marul 50 lira, yarısı da kabuk onun çıkarıp atıyorsun. Bir marul, bir ıspanak 70 lira. Bir ıspanaktan bir aileye börek de çıkmaz, yemek de çıkmaz. İki-üç tane aldığında 150 lirayı veriyorsun. Pazar çok pahalı" dedi.

Başka bir vatandaş, "Pahalı diyorum pahalı ama yapacak bir şey yok, ne yapayım ki? Çok pahalı geliyor ama alacağım" ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise "Pazarı geziyorum. Pazar pahalı diye pazara küsüyorum" derken; başka bir vatandaş, "Bir marul 50 lira olur mu? Domates 60 lira, salatalık 40 lira. Dün bir diş fırçası aldım 300 liraydı. Akşama kadar bekliyoruz şimdi biz ikindiden sonra biraz aşağıya çekiyorlar. Sabah öğlen almaya çare yok" diye konuştu.