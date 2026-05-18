Osmaniye'de Özel Gençlerin Gurur Günü: Temsili Askerlik Sonrası Terhis Belgelerini Aldılar

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen temsili askerlik uygulamasında 16 özel gereksinimli genç bir günlüğüne askerlik yaparak yemin etti ve terhis belgelerini aldı.

(OSMANİYE) - Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda Engelliler Haftası kapsamında "Temsili Askerlik Uygulaması" yapıldı. Özel gereksinimli 16 genç bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, Engelliler Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında, 16 özel gereksinimli genç eğitimlerini başarıyla tamamladı. Özel gereksinimli vatan evlatları için daha sonra ant içme töreni icra edildi.

Türk bayrağı ve silahların üzerine ellerini koyarak yemin eden genç askerler, salonda duygusal ve gurur dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Törenin son bölümünde ise terhis heyecanı vardı. Etkinliğe katılım sağlayan il protokol üyeleri, vatan görevini temsilen yerine getiren 16 gence terhis belgelerini tek tek takdim etti. Ailelerin de yoğun katılım gösterdiği tören, çekilen hatıra fotoğrafları ile ölümsüzleştirildi.

