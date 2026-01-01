Akaryakıtta Ötv Zammı Tabelaya Yansıdı... Osmaniyeli Vatandaş: "Sözün Bittiği Yerdeyiz"

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'de vatandaşlar, akaryakıta 1 Ocak itibarıyla yapılan ÖTV artışına tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Bu arabayı eve çekeceğim, ben tavuk kümesi yapacağım. Hastam olur, gidecek yerim olur, mecbur almak zorundayım. Diyecek bir şeyim yok, sözün bittiği yerdeyim" dedi.

ÖTV'nin yüzde 6,95 artırılmasıyla birlikte benzinde litre başına 1,16 lira, motorinde 1,08 lira ve otogazda 50 kuruş artış yapılmasına Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar tepki gösterdi.

Bir vatandaş, "Çok güzel olmuş, zaten bekliyorduk. Özledik biz, zamsız yaşayamayız. Depoyu fulledim, evde de 20 bin litrelik depom var. Hayali aldım yani, hayali tarla ekiyor gibi, öyle" dedi.

Bir başka vatandaş ise "Vallahi diyecek bir şeyimiz yok. Bu arabayı eve çekeceğim, ben tavuk kümesi yapacağım, bu kadar. Alacağım, mecbur alacağım; başka çaresi yok ki. Almadan olur mu? Hastam olur, gidecek yerim olur, mecbur almak zorundayım. Diyecek bir şeyim yok, sözün bittiği yerdeyim" diye konuştu.

"Yayan giderim"

Bir başka vatandaş, "Alıştık abi, yapacak bir şey yok. Yeni yıla zamla uyandık, aynen öyle oldu. Hayat devam ediyor, yapacak bir şey yok. Alıştık yani her şeye. Zamlar etkiliyor, etkilemiyor değil ama yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Bu araba olduğu sürece bineceksin, hayat böyle" dedi.

Bir başka vatandaş ise "Ne yapacaksın, zam gelir. Yılbaşı geldi, ondan sonra koyarlar zammı. Zamlar etkiler; benim bir 65'lik maaşım var, başka bir şeyim yok. Gezemem de göremem de yayan giderim" şeklinde konuşurken, diğer bir vatandaş da "Zamlar zorlamaz olur mu? Tabii ki zorluyor. Durmadan zam, durmadan zam. Vallahi böyle… Ne olacak bilmiyorum, Allah'a sığındık" ifadelerini kullandı.