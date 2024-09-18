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Osmaniye'de Otomobil ile Okul Servisinin Çarpışması: 11 Öğrenci Yaralandı

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Düziçi ilçesinde otomobil ile okul servisi çarpıştı, olayda 11 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile okul servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 öğrenci yaralandı. Olay yerinde ilk yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile okul servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 öğrenci yaralandı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Harun Reşit İlkokulu öğrencilerini taşıyan okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, elektrik direğine vurarak durabildi. Meydana gelen kazada okul sevis aracında bulunan 11 öğrenci yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılan 11 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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