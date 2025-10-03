Osmaniye'de Otogaza Gelen Zam Vatandaşları İsyan Ettirdi

Haberler

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otogaza yapılan 1 lira 20 kuruşluk zam, vatandaşlar arasında büyük tepkilere yol açtı. Artan maliyetler karşısında çaresizlik hisseden vatandaşlar, maaşlarının zamlara yetmediğini belirterek duruma isyan etti.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otogaza 1 lira 20 kuruş zam gelmesine vatandaşlardan tepki geldi. Bir vatandaş "Artık ne yapacağız çaresiziz. Arabayı yakmayı bile düşünüyorum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otogaza gelen 1 lira 20 kuruşluk zama vatandaşlar tepki gösterdi. Akaryakıt istasyonunda çalışan bir işçi, "Sabah bir vatandaş geldi gaza gelen zamdan dolayı tepki gösterdi. 1 litrelik gaz aldı 'pıs' dedi bitti" dedi.

Bir vatandaş, gün aşırı zam gelmesini eleştirerek "Arabayı getiriyoruz 250-300 liralık diyoruz 200 liralık gaz ediyor. Artık ne yapacağız çaresiziz. Arabayı yakmayı bile düşünüyorum" dedi.

Maaşının zamlar karşısında eridiğini belirten bir diğer vatandaş da "Diyecek bir şey yok. Bu zamlardan nereye varacağımızı bilemiyoruz. Gaza zam geliyor gıdaya zam geliyor, yiyeceğe, çaya, şekere zam geliyor, yetiştiremiyoruz. Bunun sonu nereye varır bilmiyorum. Millet nereye kadar dayanır bilmiyorum. 16 bin lira maaş alıyorum yetmiyor" diye konuştu.

Başka bir vatandaş da "Arabayı satacağız yapacak bir şey yok. Artık bitti yani çiftçilik de bitti. Mazota zam, otogaza zam her şeye zam yapacak bir şey yok artık" diye tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA / Yerel
