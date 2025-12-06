Osmaniye'de Yolcu Otobüsünün Tıra Çarpması Sonucu 7 Kişi Hayatını Kaybetti, 11 Kişi Yaralandı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsünün çekici tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kaza sonrası otoyol trafiğe kapatıldı ve soruşturma başlatıldı.
Haber: Erhan ÖZMEN
(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsünün çekici tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Kaza ; Osmaniye' nin Bahçe İlçesi ayran tüneli girişinde meydana geldi. Adana'dan Gaziantep'e giden tırın lastiğinin patlaması sebebiyle durduğu sırada arkadan gelen yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti 11 kişi yaralandı.
Kaza sonrası otoyol trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: ANKA / Yerel