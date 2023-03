Osmaniye'de Orta Hasarlı Binada Kiracı Olan Nimet Kıran: "Ev Sahibim İkametgahımı Sildirmek İstiyor. Devletten Yardım Almak İçin İkametgah Gerekiyor"

Osmaniye’de depremin ardından çadırda kalan Nimet Kıran, depremde hasar alan binanın yıkılacağını iddia ederek kendisini evden çıkarmak isteyen ev sahibini karakola şikayet etti. Kıran, “Şu an benim ikametgahımı sildirmek istiyor. Benim de bu yardımları alabilmem için bu ikametgâh görünmesi gerekiyor. Biz şu an çadırda ikametgâh alamayız. İkametgahımız silinirse devlet bizi görmeyecek, tanımayacak, biz depremzedelikten çıkmış olacağız" dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de depremin ardından çadırda kalan Nimet Kıran, depremde hasar alan binanın yıkılacağını iddia ederek kendisini evden çıkarmak isteyen ev sahibini karakola şikayet etti. Kıran, "Şu an benim ikametgahımı sildirmek istiyor. Benim de bu yardımları alabilmem için bu ikametgah görünmesi gerekiyor. Biz şu an çadırda ikametgah alamayız. İkametgahımız silinirse devlet bizi görmeyecek, tanımayacak, biz depremzedelikten çıkmış olacağız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Osmaniye'de çadırda kalan Nimet Kıran, ev sahibi tarafından evden çıkarılmak istendiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Kıran, şunları söyledi:

"EV ACİL YIKILACAK, ANAHTARI VER DEDİ"

"6 Şubat'ta depremi burada hissettim ben. Depremi burada yaşadım kızımla beraber, kalp hastası bir kızım var. Biz burada evi görüyorsunuz kolonlar patlak ilk katta oturuyorum. Biz burada o depremi yaşadık, 6-7 Şubat'ta yağmurun altında dışarıda kaldık burada, komşularımla beraber. Birçok şahidim de var. Ondan sonra üç beş gün geçti biz çadıra geçtik, dışarıda kaldık. Çadıra geçtik Masal Parkı'nın orada devletin verdiği AFAD çadırlarına. Bunlar dedi ki 'ev acil yıkılacak anahtarı ver'. İşte böyle böyle evi eşyayı boşalt dedi. Ben de bir depo buldum parasıyla zorla küçük bir yer oraya eşyanın yarısını götürdüm yarısı burada kaldı. Kırk torba kömürüm, devletin verdiği bana kömür, hatta içeride yatağım ters çevrilmiş, bazı eşyalarımın çoğu yok. Hırsız mı girdi, yağmaladılar mı?

"İKAMETGAHIMI SİLDİRMEK İSTİYOR"

Şu an benim ikametgahımı sildirmek istiyor. Üstümdeki de Suriyeli onun ikametgahını sildirdi şu an ikametgahı hiç görünmüyor. Benim de bu yardımları alabilmem için bu ikametgah görünmesi gerekiyor. Biz şu an çadırda ikametgah alamayız. İkametgahımız silinirse devlet bizi görmeyecek, tanımayacak, biz depremzedelikten çıkmış olacağız. Biz hiçbir yardım alamayacağız. Benim çocuğum set yardımı alıyor onu bile alamayacak. Bu hak, hukuk, adalet mi? Ben bunun gereğinin yapılmasını istiyorum. Beni ikametgahımdan silmeye kalktığı için şikayetçiyim. Kendisi geldi çadıra çadırda girişlerde 'Nimet Kıran hangi çadırda oturuyor' demiş. Kendi geldi anahtarı aldığında çıkmamı söyledi. Ben de o gece zorla işçi buldu, o da bin liraya geldi bir şeye yalvar yakar borca girdim beş bin lira. O şekilde ben küçük bir depo buldum parasıyla götürdüm. Bu kalanların da kömürü ben satamam devlet yasaklamış onu. Onu da yer bulamadım 'götür bunlar da kaldı' dedi, sonra götürürüm Ahmet amca dedim zaten bakın mahalledeki kimse oturmuyor. Bana dediği şu, eşyalarını al kira mira da mı veriyorsunuz? İçeride benim üç aylık kiram var. Dekontlarım var benim bankadan gönderdiğime dair. Kırk torba kömürüm yok benim. İçeride eşyalarım yok ve şu an benim ikametgahımı silmekle tehdit ediyor. Ben gereğinin yapılmasını istiyorum. Bunun hakkında yasal ne işlem varsa görülmesini istiyorum.

"KALP HASTASI KIZIM VAR"

Yazışmalarımız da mevcut WhatsApp'ta 'git, çadırdan ikametgah al' diyor oğlu, bana iftira atıyor. 6-7'sine ben buradan ev çıkarmışım. Depoda giriş kameraları var. 20'sinde girdi o eşya oraya. Ben nasıl 6'sında 7'sinde deprem olurken eşya çıkarıyormuşum? Bunların hepsinin yazışmaları var. Üstüne çadırdan ikametgah almamı söylüyor, bir mantık mı var? ya ben bir dul kadınım, bir kızım var kalp hastası. Şu an ortada kalmışım, özürlü yüzde 50 engelli kardeşimi de aldım, bir çadırın içindeyiz. Şu an biz perperişan durumdayken devletin konteyner yardımını alamayacağım ben. Kira yardımını alamayacağım mı? Neden, sırf kendini açgözlülüğü yüzünden. Ben bir şey diyemiyorum artık yani. Hak, hukuk, adalet varsa eğer bize de işlesin. Bu ev sahiplerinin yüzünden bu kadar yeter yani. Bu afette, bu şeyde, günahtır CİMER'e de yazdım, şikayette bulundum dün çünkü silinirse ben görünmüyorum ben hiçbir yardım alamayacağım hiçbir şey yapamayacağım ben."

"DEVLETİN YAPTIĞI YARDIMLARI KENDİSİ ALMAK İSTİYOR"

Nimet Kıran ifade tutanağında ise şunları aktardı:

"Ev sahibim Ahmet Y. depremden sonra Osmaniye iline gelerek üst kattaki diğer kiracıların ev yıkılacak olduğundan evi boşalttığını ve benim de boşaltmam gerektiğini söyledi. Daha sonra ise ben e- devlet üzerinden yaptığım kontrollerde evimin orta hasarlı olduğunu ve yıkılmayacağını gördüm. Ev sahibim Ahmet Y. isimli şahıs bana yalan söyleyip evi boşalttırarak ikametgahımı sildirip, orada kendisinin kaldığını gösterip devletin yaptığı yardımları kendisine almak istemektedir. Ben şu an evim hasarlı olduğundan devletin kurmuş olduğu çadırlarda kalmaktayım ve bu yardımlara ihtiyacım bulunmaktadır."