Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

(OSMANİYE) - Osmaniye'de bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda çıkan yangın karadan ve havadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Osmaniye'nin Merkez Dereobası köyü seyir tepesi mevkisnde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz ve itfaiye ekipleri sevkedildi.

Karadan ve havadan müdahele edilen yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.