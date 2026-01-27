Haberler

Osmaniye'de 3 günlük cami kampı: Gençlerden Gazze'ye anlamlı destek

Osmaniye'de gerçekleştirilen 3 günlük cami kampında ortaokul ve lise öğrencileri, Gazze'ye yardım amacıyla kendi aralarında topladıkları 3 bin 620 lirayı bağışladı. Kamp süresince öğrencilere Kur'an'dan kıssalar ve İslam'ın temel değerleri anlatıldı.

Osmaniye İl Müftülüğü ve Osmaniye Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) destekleriyle Sunar Nuri Çomu Camisi'nde gerçekleştirilen kampta gençlere Kur'an'dan kıssalar, İslam'ın temel inanç esasları ve sahabe hayatları anlatıldı. Program kapsamında İslam kardeşliği ve Filistin meselesi ele alınarak öğrencilerde duyarlılık oluşturulması amaçlandı.Gençler, öğle ve ikindi namazlarını cemaatle kılarken, müezzinlik görevini üstlenerek cami adabı ve ahlaki değerleri uygulamalı olarak öğrendi. İzci oyunları ve çeşitli etkinliklerle sorumluluk bilinci pekiştirildi.

Kamp süresince Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekilirken, öğrenciler kendi aralarında topladıkları 3 bin 620 lirayı TDV aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışladı.Kamp, dua ve temennilerle sona ererken, cami cemaati ve katılımcı gençler bu tür programların artırılmasını istedi. - OSMANİYE

