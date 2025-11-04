Osmaniye'de öğrencilere sıcak çorba ikramı

Osmaniye İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Osmaniye Şubesi, Issızca köyü Şehit Ahmet Çalık Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilere sabah saatlerinde sıcak çorba ikramında bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı'na ait mobil ikram aracıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ve öğretmenler güne sıcak bir çorba ile başladı. Program, hem öğrenciler hem de okul personeli tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Müftülük heyeti, öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. İl Müftü Yardımcısı Ahmet Sevinç, öğrencilerin bedenen ve ruhen daha zinde bir şekilde derslerine odaklanabilmeleri için bu tür sosyal faaliyetlerin önemli olduğunu belirterek, "Bu etkinlikleri sadece Issızca köyü ile sınırlı tutmayacağız. Farklı okullarda da benzer çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Osmaniye İl Müftülüğü ve TDV Osmaniye Şubesi tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, sıcak çorba ikramı etkinliklerinin önümüzdeki günlerde diğer okullarda da devam edeceği bildirildi.

Etkinliğe Osmaniye İl Müftü Yardımcıları Ahmet Sevinç ve Eyüp Bucan ile Din Hizmetleri Şube Müdürleri de katıldı. - OSMANİYE