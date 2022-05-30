Osmaniye'de Öğrenciler Yedikleri Yemekten Zehirlendi - Haberler

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Osmaniye'de Öğrenciler Yedikleri Yemekten Zehirlendi

ANKA - Yerel
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyündeki Şehit Mehmet Damar Ortaokulu’nda 7 öğrenci, okulda yedikleri öğle yemeğinden zehirlendi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyündeki Şehit Mehmet Damar Ortaokulu'nda 7 öğrenci, okulda yedikleri öğle yemeğinden zehirlendi.

Kadirli'nin Koçlu köyündeki Şehit Mehmet Damar Ortaokulu'nda 7 öğrenci, okulda bugün yedikleri öğle yemeğinin ardından kusma ve karın ağrısı şikayetiyle Kadirli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

ANKA / Yerel

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