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Osmaniye'de Öğrenciler Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddeti Protesto Etti

Osmaniye'de Öğrenciler Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddeti Protesto Etti
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Osmaniye'de lise ve üniversite öğrencileri, kadın ve çocuk cinayetlerine karşı düzenledikleri yürüyüşle seslerini duyurdu. Ellerindeki dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen gençler, şarkılar söyleyerek şiddet ve cinayetlere tepki gösterdi.

Osmaniye'de bir grup lise ve üniversite öğrencisi, kadına ve çocuğa yönelik şiddeti protesto eden yürüyüş yaptı.

Osmaniye'de lise ve üniversite öğrencileri, düzenledikleri eylem ve yürüyüşle kadın ve çocuk cinayetlerine tepki göserdi. Ellerinde cinayetleri protesto eden dövizlerle yürüyen ve sloganlar atan gençlere, çok sayıda vatandaş da destek verdi. Öğrenciler, Alibeyli Camii önünde bir araya gelerek ellerinde dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Cumhuriyet Meydanı'na gelen grup, burada şarkılar söyleyip slogan atarak kadına ve çocuğa yapılan şiddet ve cinayetlere tepki gösterdi.

Basın açıklamasının ardından öğrenciler gökyüzüne siyah ve mor balon bıraktı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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