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Osmaniye'de Miraç Kandili dolayısıyla camilere akın

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi. Osmaniyeliler, kaybettikleri yakınları için dua etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla camilere akın etti.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi. Osmaniye Bülbül Camii'nde düzenlenen programa akın eden Osmaniyeliler kaybettikleri yakınları ve bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için dua etti.

Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programın sonunda Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşleyen, 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlar için dua etti. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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