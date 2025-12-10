Osmaniyeli Piyango Satıcısı: "İki Asgari Ücretli Ortak Çeyrek Bilet Alıyor"

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Milli Piyango bileti satıcılığı yapan Ziya Bekar, insanların tam ve yarım bilet alamadığını, iki asgari ücretlinin ortak çeyrek bilet aldığını söyledi. Bekar "Ben yıllardan beri satarım, ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyorum" dedi.

Kadirli'nin Atatürk Caddesi'nde Milli Piyango satan Ziya Bekar, insanların tam ve yarım bilet alamadığını, çeyrek bileti bile ortak aldıklarını ifade etti. Bekar şöyle konuştu:

"Bir haftadır Milli Piyango satışlarımız başladı. Çeyrek bilet 200 lira, yarım bilet 400 lira, tam bilet 800 lira. Yalnız satışlarımız tam ve yarım olarak biraz zayıf, bu biletlerin satışı zayıf. Çeyrek bilete talep daha çok. Uygun olmasına rağmen geçenlerde iki asgari ücretli arkadaş geldi, bir bileti ortak aldılar. Adamlar diyor ki 'Geçimimizi zaten zor sağlıyoruz, ümidimizi buna bağladık'. Yani çok zor. Asgari ücretli bir çeyrek bileti ortak alıyorsa bu iş sıkıntı. Ben yıllardan beri satarım ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyorum. Daha önce hiç böyle bir şeye denk gelmedim. 'En azından yarım bileti ortak alın' diyorum, adamlar 'Ona gücümüz zaten yetmiyor, çeyreği zor alıyoruz' diyor. Halbuki 200 lira çok uygun bir fiyat. Satışlar bu şekilde biraz zayıf gitmekte, ümidi buna bağlamalarına rağmen."

"800 liraya nasıl alalım?"

Osmaniyelilerin Milli Piyango bileti fiyatlarına ilişkin tepkileri şöyle şöyle:

"Bilet almaya geldim, fiyatlar çok uçuk, 800 lira, nasıl alalım? Erkek kuaförüyüm ben. Fiyatlar çok yüksek, alamam, imkanı yok."

"Bilet alamayacağım, emekliyim ben. Bilet 800 lira, benim aylığım kaç lira?"

"Alamayacağım bilet, asgari ücret yetmiyor."

"Az kaldı sandığı bekliyoruz"

Başka bir yurtaş ise şunları ifade etti:

"Nasıl alalım? Çeyrek 200 lira, tam bilet 800 lira, ekmeği bulamıyoruz biz 15 lira, nasıl Milli Piyango alalım? Beşli çeteye versinler, anladın mı? 65'lik aylığından başka hiç gelirim yok, bekar yaşıyorum. Ev kirası var ayda bin lira, su var, elektrik var, gel de geçin. Vitrinlere bakıp geçiyoruz, giysi alamıyoruz, yiyecek alamıyoruz. Tavuk olmuş kilosu 200 lira, et olmuş 750 lira. Az kaldı sandığı bekliyoruz, sandığı."