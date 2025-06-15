Osmaniye'de LGS Heyecanı Başladı

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Osmaniye'de Liselere Geçiş Sistemi sınavı, 7 bin 927 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Veliler, çocuklarının sınavı sırasında okul önünde bekleyerek dualar etti.

Osmaniye'de LGS heyecanı

OSMANİYE - Osmaniye'de Liselere Geçiş Sistemi sınavında öğrenciler içeride, aileler ise dışarıda ter döktü.

Osmaniye'de LGS maratonu saat 09.30 itibariyle başladı. Kentte 8'inci sınıftan mezun olacak 7 bin 927 öğrenci sınava girdi. Sabahın erken saatlerinde velileriyle sınava girecekleri okula gelen öğrenciler, saat 09.00 itibarıyla okula alınmaya başlandı. Sınava giren öğrencilerin aileleri ise okul önünde bekleyerek çocuklarının başarısı için dua etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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