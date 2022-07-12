Osmaniye'de Kurban Kesen Pektaş: "Bu Sene Kurban Kestiren Yarı Yarıya Azaldı"

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kurban kesen Bekir Pektaş, bu yıl kurban kestirenlerin yarı yarıya azaldığını söyledi. Bekir Pektaş, "Her sene 100-110 arasında davar kurbanlık keserken bu sene 45-50 arası ancak kesebildik" dedi.

Kadirli ilçesi Yenimahalle'de oturan Bekir Pektaş, mahallede kurban kestirenlerin sayısının azaldığını belirtti. Pektaş, şunları söyledi:

"Burada gördüğünüz gibi bir kurban kesim yerimiz var mahalleliye yardımcı olma amaçlı. Her sene 100-110 arasında davar kurbanlık keserken bu sene 45-50 arası ancak kesebildik. Bu da pahalılıktan, alım gücünün olmamasından, kurbanlığın kilosuna 60-65 lira denmesinden. Geçen sene 33 TL ile 36 TL arası kurbanlıklar bu sene o fiyatta olunca birçok kişi kesemedi kurbanlığını. Devletimizden buna da bir çözüm bulmasını, insanlarımızın kurban kesmesini adaklığını kurbanını yerine getirmesini istiyoruz. Geçen sene sıra isteyenler, sıra ver diyenler bu sene arayıp sıra yerine 'sıramızı iptal et' dedi. Neden diye sorduğumda ise 'pahalılıktan kurbanlık alamadık' cevabını alınca şok oldum."

ANKA / Yerel